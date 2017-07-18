TODAY’S TOP NEWS TUESDAY JULY 18, 2017
Jul 18th, 2017 by headlines
*BOHECO II PLANS TO PURSUE ITS INTENTION TO HAVE A HYDRO-POWER PLANT TO BOOST SUPPLY
*TAGBILARAN CITY COUNCIL SETS PUBLIC HEARING ON SMOKING BAN ORDINANCE THIS THURSDAY
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*GIPASABOT NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA BISAN INANAY NANG NAHIBALIK ANG KURYENTE SA BOHOL, KINAHANGLAN GIHAPON ANG PAGDEKLARA SA STATE OF CALAMITY ARON MAKUHA ANG DUGANG SUPORTA GIKAN SA NASUDNONG KAGAMHANAN SA HINGPIT NGA PAGBANGON SA BOHOL
*GIKABALAK-AN ANG SUNOD-SUNOD NGA MGA DISGRASYA SA KADALANAN NGA MISANGPOT SA MGA MOTORISTANG BIKTIMA NGA NAHITABO SA SILINGANG MGA DAPIT SA TAGBILARAN UG DAUIS
*GIHANGYO SA KAMPO NI BOKAL NIÑO REY BONIEL NGA TUGOTAN SYANG MAKABUHAT SA TRABAHO ISIP MAGBABALAOD BISAN OG NAA SA BILANGGUAN
*NABUTA ANG USA KA BABAYE DIDTO SA LUNGSOD SA CARMEN HUMAN AKSIDENTENG NAPUSILAN SA IYANG PAG-UMANGKON GAMIT ANG PALTIK NGA PUSIL
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