TODAYS TOP NEWS TUESDAY JULY 11, 2017
Jul 11th, 2017 by headlines
*ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION ASSURES VISAYAS AREAS AFFECTED BY THE SHUTDOWN OF ITS LEYTE GEOTHERMAL PLANT THAT 70 PERCENT OF POWER SUPPLY WILL BE BACK IN THE GRID BY NEXT WEEK
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*NAPASAKA NA SA KORTE ANG KASONG ILLEGAL POSSESSION OF EXPLOSIVES BATOK NI NOBLEZA UG DUHA KA DUNGON NGA IYANG KAUBAN SA GITUHOANG PAGSUWAY NILA OG LUWAS SA NAHABILING ABU SAYYAF NIADTONG ABRIL
*GIKONPIRMAR SA KAPOLISAN ANG TAHO LABOT SA NAKIT-ANG MGA ARMADONG TAWO SA BACLAYON
*NAKALINGKAWAS SA KAMATAYON ANG USA KA 24 ANYOS NGA MOLUPYO SA BARANGAY MONTEVIDEO, LUNGSOD SA CARMEN HUMAN MAIGO OG KATULO SA DIHANG GIPUSIL SA WA MAILHING LALAKI
*NAHISGUTAN SA COMMITTEE ON PEACE AND ORDER SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG PLANONG PAGBUTANG OG HOLDING AREA PARA SA MGA BINILANGGO DIHA SA HALL OF JUSTICE
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