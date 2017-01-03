TODAYS TOP NEWS TUESDAY JANUARY 3, 2017
Jan 3rd, 2017 by headlines
*LOOSE WATCH ALLOWED BLATANT DEFIANCE TO NO-FIRECRACKER POLICY DURING THE NEW YEAR REVELRY, RESULTING TO AT LEAST SEVEN REPORTED FIRECRACKER-RELATED INJURIES AND ONE INDISCRIMINATE FIRING
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*GIKATAKDANG IPAHIGAYON SA KAGAMHANANG PROBINSIYAL DIVING FORUM KARONG BUWANA ARON MAPANALIPDAN ANG DIVING AREAS DINHI SA BOHOL
*HAYAN DUNA NAY PIPILA KA BARANGAY DINHI SA TAGBILARAN ANG MADEKLARA NGA DRUG-FREE KARONG TUIGA, SUMALA NI POLICE SUPERINTENDENT NICOMEDES OLAIVAR JR., ANG HEPE SA KAPULISAN SA SYUDAD
*GIPASIGARBO SA DTI UBAY-UBAY NA KA MGA LUNGSOD DINHI SA BOHOL ANG NABUTANGAN NA OG GO NEGOSYO CENTER SUD SA TUIG 2016
*NANGATARUNGAN ANG HEPE SA CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE NGA ANG PAGPARKING SA MGA SAKYANAN BISAN ASA MAOY NAKAHUOT SA MGA KADALANAN SA TAGBILARAN UG MISUGYOT NGA ANGAY USBON NA ANG PARKING ORDINANCE DIIN KLAROHON KUNG ASA PWEDE IPUNDO ANG MGA MOTORSIKLO LAHI SA MGA DAPIT NGA ITAKDA ALANG SA MGA FOUR-WHEEL VEHICLES
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