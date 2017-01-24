TODAYS TOP NEWS TUESDAY JANUARY 24, 2017
Jan 24th, 2017 by headlines
*LTO RECOMMENDS SANCTIONS ON CERES AFTER LATEST ACCIDENT
*NBI NABS HIGH-END PANGLAO RESORT PROJECT MANAGER IN BUY-BUST
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*BDJ WARDEN ABUEVA GIHANGOP ANG GISUGYOT NGA ORDINANSA NI BOKAL BALITE KABAHIN SA PAGDILI SA PAGPALUSOT SA MGA MOBILE PHONES UG UBAN PANG SOCIAL MEDIA GADGETS SA BILANGGUAN
*MISS UNIVERSE 2015 PIA ALONZO WURTZBACH SUBLING MIBISITA SA BOHOL ALANG SA USA KA VIDEO SHOOT PARA SA IKA-65 NGA MISS UNIVERSE PAGEANT NIGHT KARONG BUWANA DINHI SA PILIPINAS
*GILUNGKAB ANG MUNICIPAL TREASURER’S OFFICE SA ANDA DIIN NADAGIT ANG P300,000
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