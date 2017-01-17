TODAYS TOP NEWS TUESDAY JANUARY 17, 2017
Jan 17th, 2017 by headlines
*CLASSES IN KINDERGARTEN, ELEMENTARY AND HIGH SCHOOL STILL SUSPENDED TODAY AS SEVERAL AREAS OF BOHOL HAVE BEEN FLOODED SINCE YESTERDAY DUE TO HEAVY RAINS
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*GISUGYOT SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA MAGMUGNA OG TASK FORCE NGA MOGUKOD SA MGA ILLEGAL NGA NAMALIGYA OG BINOTELYA NGA GASOLINA
*TALIWALA SA PAGBUNOK SA ULAN KAGAHAPON, NAUGDAW SA SUNOG ANG USA KA ANCESTRAL HOUSE DIDTO SA POBLACION, UBAY NGA LIMA NA KA TUIG NGA GIBIYAAN SA TAG-IYA
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