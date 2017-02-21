TODAYS TOP NEWS TUESDAY FEBRUARY 21, 2017
Feb 21st, 2017 by headlines
*ANOTHER BARANGAY OFFICIAL SHOT TO DEATH YESTERDAY IN BUENAVISTA BY RIDING IN TANDEM IN BROAD DAYLIGHT
………….
*GITAKDANG IPATAWAG SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG GLOBE AND SMART ARON PATUBAGON SA KADA ADLAW NGA YANGONGO KABAHIN SA HINAY NGA INTERNET CONNECTION DINHI SA LALAWIGAN
*GIBANTAYAN KARON SA KAPULISAN ANG KALUNGSORAN DIIN GIKATAHO NGA DUNAY MGA TAWO NGA MAGPAILANG TUTOR ARON MADAGIT ANG MGA BATA SAKAY SA VAN
*GIPAMAHAYAG NI PROVINCIAL HEALTH OFFICER, DR. REYMOSES CABAGNOT, NGA KINAHANGLAN MAGTUKOD ANG KAGAMHANANG PROBINSIYAL OG KAUGALINGONG BLOOD BANK ARON DALI MAKAKUHA OG DUGO ANG MGA PASYENTE NGA NANGINAHANGLAN
*NAGSUGOD NAG SUSI ANG KAPOLISAN SA MGA HOTEL UG RESORTS PARA SA UMAABOT NGA ASEAN SUMMIT DINHI SA PROBINSIYA
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics