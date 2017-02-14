TODAYS TOP NEWS TUESDAY FEBRUARY 14, 2017
Feb 14th, 2017 by headlines
*CONGRESSMAN ART YAP PREVAILS OVER CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO IN DYRD RADIO PHONE-IN SURVEY FOR PREFERENCE FOR GOVERNOR, THOUGH BOTH HAVE BEEN REGARDED AS GOOD GUBERNATORIAL MATERIAL
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*NAGLARAW ANG KAGAMHANAN SA PROBINSIYA NGA MOPALIT OG DUGANG HEAVY EQUIPMENT NGA GAMITON SA DUGANG INPRASTRAKTURA NGA GIKINAHANGLAN SA BOHOL
*IDAYAG NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGADTO SA PUBLIKO ANG STATE-OF-THE PROVINCE ADDRESS KARONG BIYERNES
*DUNA NA SAY NALIGSAN-PATAY SA SOUTHERN STAR BUS UG NING HIGAYONA, ANG BIKTIMA MAO ANG KAPITAN SA BARANGAY QUINOGUITAN, LUNGSOD SA LOBOC SAMTANG NAGMANEHO SA IYANG MOTORSIKLO LATAS SA KADALANAN SA POBLACION, BILAR
*NANGHINAUT ANG PROVINCIAL HEALTH OFFICE NGA IPADAYON NA SA GOBYERNO ANG PAGPANGHATAG OG LIBRENG BAKUNA BATOK SA DENGUE
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