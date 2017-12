*PROVINCIAL HEALTH OFFICER, DR. REYMOSES CABAGNOT, CLARIFIES THAT NONE OF THE 3.5-BILLION-PESO WORTH OF DENGVAXIA VACCINE VIALS PURCHASED BY THE GOVERNMENT EARLY LAST YEAR MADE IT TO BOHOL AMID THE DENGUE VACCINE FIASCO

*PHIVOLCS RECORDS FIVE EARTHQUAKES THAT JOLTED BOHOL IN NOVEMBER

*MGA BATANG BADJAO ANG GIPASANGINLAN NGA MAOY NANGLUNGKAB SA PANIMAY SA USA KA SEAMAN SA LUNGSOD SA MARIBOJOC KARONG BAG-O DIIN NADAGIT ANG KANTIDAD SA TUNGA SA MILYON KA PESOS ANG KANTIDAD

*GIPAMAHAYAG SA TIGDUMALA SA PPA-TAGBILARAN NGA IYA SA SYUDAD ANG LUNA SA POOK PANTALAN NGA GIOKUPA SA MGA NANINDAHAY OG MGA PAGKAON NGA NAPAHAWA KARONG BAG-O

*WA GIHAPON MITAMBONG SA IMBESTIGASYON SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG KAGAWAD SA BARANGAY COGON NGA MAOY GITUMBOK SA MGA NANINDA KANIADTO SA POOK PANTALAN NGA NANGOLEKTA OG ABANG SA ILANG PWESTO

