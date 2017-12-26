TODAYS TOP NEWS TUESDAY DECEMBER 26, 2017
Dec 26th, 2017 by headlines
*PRICES OF CANNED GOODS SEEN TO INCREASE IN 2018, WHILE PRICES OF DIESEL AND KEROSENE INCREASE AHEAD EFFECTIVE TODAY BUT PRICES OF GASOLINE ROLLS BACK
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*WA NA TAPTAPI ANG MGA SUMBOHAN SA MGA PUSIL SA MGA PULIS ATUL SA PASKO ARON MAILHAN KINSA ANG MGA DISIPLINADO UG RESPONSABLI NGA MGA PULIS
*MGA PAGKAON SA MGA BOL-ANON, GISAW-AN SA MGA BINILANGGO SA TAGBILARAN CITY JAIL SA ADLAW SA PASKO
*HUMAN SA KASAULOGAN SA PASKO, SUBLING GIPAHINUMDOMAN ANG PUBLIKO NGA MAGMABINANTAYON UG SEGUROHON NAKATRANGKA ANG BALAY SA PAGSUGAT SA BAG-ONG TUIG
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