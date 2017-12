*HOSPITALS READY ON CODE WHITE ALERT IN TIME FOR THE CHRISTMAS HOLIDAYS IN ANTICIPATION OF FIRECRACKER VICTIMS

*NO ISIS RECRUIT IN BOHOL ACCORDING TO AFP

*PATAY ANG 34 ANYOS NGA LALAKI DIDTO SA CLARIN HUMAN GIDUNGGAB SA SILINGAN NGA NAUNGO SA DROGA

*POSIBLENG DILI NA TAPTAPAN OG TAPE ANG SUMBOHAN SA ARMAS SA MGA PULIS KARONG PASKO UG BAG-ONG TUIG

