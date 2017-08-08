TODAYS TOP NEWS TUESDAY AUGUST 8, 2017
Aug 8th, 2017 by headlines
*TAGBILARAN CITY GOVERNMENT TO FULLY IMPLEMENT SMOKE-FREE ORDINANCE BY NEXT YEAR AFTER A MASSIVE INFORMATION DISSEMINATION, ACCORDING TO THE CITY HEALTH OFFICER; TO STRENGTHEN TO THE CURRENT IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENT’S EXECUTIVE ORDER PROHIBITING SMOKING IN PUBLIC PLACES
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*GIPAMAHAYAG NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA DAKO’G IKATABANG ANG ASIA COOPERATION DIALOGUE DILI LANG SA ENERHIYA KUNDILI APIL NA SA TURISMO, AGRIKULTURA UG KOMUNIKASYON
*GIPADALA NGADTO SA PANGLAO ANG BRP NUEVA VIZCAYA ARON MASEGURO ANG SEGURIDAD SA MGA DELEGADO GIKAN SA 34 KA NASUD NGA MITAMBONG SA ASIA COOPERATION DIALOGUE
*ANDAM ANG PROBINSIYA NGA MOHATAG OG DUGANG PONDO ALANG SA PAGBUKAS OG BALIK SA SEARCH OPERATIONS KANG MAYOR BONIEL
*GILIBKAS NA SA PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY ANG MORATORIUM SA PAGPAMUTOL OG LUBI
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