TODAYS TOP NEWS TUESDAY AUGUST 29, 2017
Aug 29th, 2017 by headlines
*10 VEHICULAR ACCIDENTS RECORDED IN TWO DAYS OF PANGLAO FIESTA CELEBRATION, THE WORST OCCURRED YESTERDAY THAT RESULTED TO DEATH WHEN THE MOTORCYCLE-DRIVING VICTIM SLAMMED ON THE WINDSHIELD OF THE FOUR-WHEEL VEHICLE BEHIND HIM
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*EX-CONVICT NADAKPAN SA BUY-BUST OPERATION NGA GIPAHIGAYON SA KAPULISAN SA TAGBILARAN DIIN NASAKMIT ANG MGA PAKETE SA SHABU NGA MOKANTIDAD OG 82 KA LIBO KA PESOS
*GILAUMANG TAMBUNGAN NI DEPARTMENT OF ENERGY UNDERSECRETARY BODIE PULIDO KARONG BIYERNES ANG LAIN NA SAB NGA HUGNA NGA PAGTUKI SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA MAS TAAS NGA PRESYO SA GASOLINA DINHI SA BOHOL KUNG ITANDI SA KASIKBIT NGA MGA LALAWIGAN
*IPAHIGAYON UGMA SA ALUMNI ASSOCIATION SA HNU ANG SYMPOSIUM KABAHIN SA DEATH PENALTY
*NAHUMAN NA ANG COMELEC OG ANDAM SA LISTAHAN SA BOARD OF ELECTION INSPECTORS UG BOARD OF ELECTION TELLERS
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