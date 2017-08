*COURT POSTPONES HEARING OF THE CASE AGAINST NOBLEZA, THE RANKING POLICE OFFICIAL IN DAVAO, AND ALLEGED LOVER- -RENERIO DONGON, WHO ATTEMPTED TO RESCUE THE ABU SAYYAF STRAGGLERS IN BOHOL IN APRIL

*A 72-YEAR-OLD CHINESE GUEST OF AMARELA RESORT IN PANGLAO SAVED BY DAUGHTER AFTER DROWNING

*PATAY ANG USA KA 23 ANYOS NGA LALAKI UG NAANGOL ANG DUHA KA MINOR DE EDAD NGA SAKAY SA IYANG MOTORSIKLONG GIMANEHO SA DIHANG GIKABANGGA SA SAKYANAN SA HEPE SA KAPULISAN SA BIEN UNIDO

*PAKYAS ANG PROVINCIAL HEALTH OFFICE NGA MAABOT ANG 90-PERCENT TB CASE DETECTION RATE NGA TARGET KARONG TUIGA

*GIDAKOP SA KAPULISAN ANG DUHA KA DISPATCHER SA MULTICAB NGA MAGPARKINGAN SA CITY SQUARE HUMAN NASAKPANG NAMALIGYA OG SHABU

