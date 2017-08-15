TODAYS TOP NEWS TUESDAY AUGUST 15, 2017
Aug 15th, 2017 by headlines
*PILAR MAYOR NECITAS CUBRADO READIES APPEAL ON THE OMBUDSMAN’S DISMISSAL ORDER; WHILE DILG-BOHOL AND THE OFFICE OF THE GOVERNOR STILL AWAIT THE COPY OF THE ORDER FROM THE OMBUDSMAN TO BE ABLE TO TAKE ACTION
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*GISIKOP ANG USA KA KAWANI SA LTO NGA NADESTINO SA TALIBON TUNGOD SA KASONG USURPATION OF AUTHORITY
*TAGA-ORMOC CITY ANG BAG-ONG NATUDLO NGA HEPE SA KAPULISAN SA LUNGSOD SA TALIBON NGA SI CHIEF INSPECTOR FRANCO RUDOLF ORIOL
*GILUNGKAB ANG CEBU SACRED HEART COLLEGE NGA NAHAMUTANG SA BARANGAY DAMPAS, SYUDAD SA TAGBILARAN UG NADAGIT SA WA PA MAILHING MGA KAWATAN ANG SALAPI NGA NAGKANTIDAD OG 70 KA LIBO KA PESOS
*GIPALADPAN SA DISASTER MANAGEMENT TEAM SA PROBINSYA ANG PAGBANSAY SA MGA TOUR GUIDES KABAHIN SA BASIC LIFE SUPPORT
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