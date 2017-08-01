TODAYS TOP NEWS TUESDAY AUGUST 1, 2017
Aug 1st, 2017 by headlines
*BOHOL AFFECTED BY POWER GENERATION DEFICIENCY IN THE VISAYAS GRID THAT HAMPERS POWER SUPPLY TRANSMISSION
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*IPATAWAG SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG MGA NEGOSYENTE OG LANA DINHI SA BOHOL ARON IPASABOT NGANONG DAKO OG KALAINAN SA PRESYO SA MGA PRODUKTONG PETROLYO DINHI KUNG ITANDI SA SILINGANG MGA DAPIT
*PADAYON PANG GIPANGITA SA MGA TINUGYANAN SA BALAUD ANG USA KA MOLUPYO SA INABANGA NGA NAKAPATAY OG SILINGAN PINAAGI SA PAGPANIGBAS HUMAN SA PANAGLALIS
*GIBUTYAG NI BUREAU OF FIRE PROTECTION REGIONAL DIRECTOR SAMUEL TADEO NGA 11 KA LUNGSOD SA BOHOL WALAY FIRESTATIONS
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