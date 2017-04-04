TODAYS TOP NEWS TUESDAY APRIL 4, 2017
Apr 4th, 2017 by headlines
*45 THOUSAND PESOS REPORTED MISSING AFTER A PRIEST’S VEHICLE WAS RANSACKED
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*GIBASUL NI BOHOL PNP DIRECTOR FELIPE NATIVIDAD ANG HUYANG NGA SEGURIDAD SA MGA MUNISIPYO NGA MAOY HINUNGDAN SA MGA PAGPANGLUNGKAB SA MGA TREASURER’S OFFICE SA KALUNGSORAN
*HANGTUD KARON, WA PA NAILHI ANG PATAYNG LAWAS NGA GITUHOANG IYA SA USA KA LANGYAW UG NAA PA KARON SA PUNERARYA SA GUINDULMAN SUD NA SA TULO KA BUWAN HUMAN NAPALGAN SA BAYBAYON SA LUNGSOD
*GIPAMAHAYAG SA MAYOR SA ANTEQUERA, BOY PAHANG, NGA DRUG-FREE NA ANG 15 KA BARANGAY SA IYANG LUNGSOD
*SUPAK ANG PIPILA KA MGA TINUGYANAN SA TURISMO SA PLANO SA PROBINSIYA NGA PAHAMTANGAN OG BAYAD PARA SA PAG-PRESERBAR SA KALIKOPAN ANG MGA HOTEL, TOURIST SPOT UG UBANG ACCOMODATION ESTABLISHMENT
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