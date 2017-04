*RANKING POLICEWOMAN ARRESTED HERE WITH MOTHER-IN-LAW OF ABU SAYYAFS IS SOUGHT TO BE TRANSFERRED TO MANILA FOR DETENTION BEING A HIGH-RISK DETAINEE

*CLARIN TOWN DECLARED UNDER STATE OF CALAMITY AS OVER HAVE BEEN DISPLACED BECAUSE OF THE CLASH WITH ABU SAYYAF BANDITS AND THE CONTINUED MANHUNT

*GILUBONG NA SI PO2 REY ANTHONY NAZARENO, ANG NAG-INUSARANG PULIS NGA NAMATAY SA ENGKWENTRO SA TROPA SA GOBYERNO UG ABU SAYYAF GROUP SA INABANGA

*PADAYON PANG GIPANGITA SA MGA SUNDALO ANG NAHABILING TULO KA MGA SAKOP SA ABU SAYYAF NGA SA PAGTUO SA MGA SUNDALO USA NA LANG NILA ANG NAGDALA OG ARMAS

