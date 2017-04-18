TODAYS TOP NEWS TUESDAY APRIL 18, 2017
Apr 18th, 2017 by headlines
*WORLD GETTING SMALLER IN BOHOL FOR JOSELITO MELLORIA AND ABU SAYYAF COMRADES AS THE MILITARY AND POLICE CONTINUE TO BLOCK THEIR WAY OUT OF THE HINTERLANDS OF INABANGA
*PANGLAO HAS BEEN ON ALERT BEFORE, DURING, AND AFTER THE ABU SAYYAF ENCOUNTER IN INABANGA, ACCORDING TO MAYOR NILA MONTERO
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*P100,000 MATAG USA PATONG SA ULO SA NAKAIKYAS NGA MGA SAKOP SA ABU SAYYAF
*GIPASIDUNGGAN NI POLICE REGIONAL DIRECTOR NOLI TALIÑO KAGAHAPON ANG KAPULISAN SA BOHOL SA PAGPAKITA OG KAABTIK SA PAKIGBATOK SA MGA SAKOP SA ABU SAYYAF
*JOSELITO MELLORIA, NAHIMONG SAKOP USAB SA MILF UG APIL SA GRUPO NI ABU RAMI SA NANGIDNAP SA MGA LANGYAW SA SAMAL ISLAND SA DAVAO
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