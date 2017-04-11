TODAYS TOP NEWS TUESDAY APRIL 11, 2017
Apr 11th, 2017 by headlines
*PANGLAO MAYOR ALARMED OVER US EMBASSY’S SECURITY ADVISORY ON TRAVEL TO BOHOL AND CEBU
*BUS PASSENGERS ADVISED TO BE VIGILANT AMID HOLY WEEK EXODUS
*POLICE CRUSH ANOTHER BATCH OF CONFISCATED IMPROVISED MOTORCYCLE MUFFLERS
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*SUGOD SUNOD SEMANA, DID-AN NA SA AVIATION SECURITY GROUP ANG MGA TRAYSIKOL, V-HIRE UG MGA MOTORSIKLO NGA MO-PARKING PALIBOT SA TAGBILARAN CITY AIRPORT ARON MASEGURO ANG KAHAPSAY SA PAG-ABOT SA MGA DELAGADO SA ASEAN SUMMIT
*GIPAMAHAYAG NI CITY CHIEF OF POLICE, SUPERINTENDENT PATRICIO DEGAY JR., NGA DI PA MATINO KANUS-A MAKA-DEKLARA OG MGA BARANGAY SA DAKBAYAN NGA DRUG-FREE, SAMTANG DAGHAN NANG MGA LUNGSOD LUKOP SA BOHOL ANG NAG-IYAHAY OG DEKLARA NGA DRUG-FREE NA ILANG MGA DAPIT
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