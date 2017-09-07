TODAYS TOP NEWS THURSDAY SEPTEMBER 7, 2017
Sep 7th, 2017 by headlines
*PROVINCIAL GOVERNMENT APPEALS TO HOUSEHOLDS TO OPEN UP ON DRUG PROBLEM OF FAMILY MEMBERS
*NGCP WILL GET JUST ENOUGH POWER SUPPLY FOR BOHOL FROM LEYTE TODAY
…………
*GIHANGOP SA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA ANTEQUERA ANG IPAHIGAYON NGA LIBRENG LEGAL COUNSELLING NGA GITANYAG SA MGA BAG-ONG ABOGADO GIKAN SA HNU
*GIDESTINO DIRI SA BOHOL ANG KAPIN 80 KA MGA BAG-ONG PULIS GIKAN SA BUHATANG REHIYONAL
*WA MADAYON ANG PUBLIC HEARING SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KABAHIN SA GISUGYOT NGA BAG-ONG TARIPA SA BAYRANAN SA 10 KA TAMBALANAN NGA GIPANAG-IYA SA PROBINSIYA HUMAN WA PANUMBALINGA SA MGA TINOGYANAN SA MGA TAMBALANAN ANG PAGDAPIT NGA MOTAMBONG SILA SA PUBLIC HEARING
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics