TODAYS TOP NEWS THURSDAY SEPTEMBER 28, 2017
Sep 28th, 2017 by headlines
*NETIZENS FROWN 100 PERCENT INCREASE IN CHOCOLATE HILLS VIEW DECK ENTRANCE FEE FROM 50 PESOS TO 100 PESOS FOR ADULT GUESTS
*POLICE ALARMED ON INCIDENTS OF SNATCHING ALONG THE TAGBILARAN CITY’S SIDEWALKS AT THE COMMERCIAL DISTRICT
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*MIKANTIDAD SA HALOS 30 KA LIBO KA PESOS ANG SHABU NGA NAKUHA SA KAPULISAN GIKAN SA USA KA GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG SHABU NGA NASIKOP ATUL SA USA KA BUY-BUST OPERATION KAGAHAPON SA HAPON SA POBLACION 3
*MOKABAT SA P2 BILYONES ANG GISUGYOT NGA GAHING PONDO ALANG SA MGA NAGKALAIN-LAING PROYEKTO SA DPWH BOHOL 1ST DISTRICT PARA SA SUNOD TUIG
*PANGUSGAN SA KAPULISAN ANG PAGPASABOT SA MGA NALATID SA ANTI-PHOTO AND VIDEO VOYEURISM ACT NGADTO SA MGA TUNGHAAN HUMAN SA GIKATAHO SA NBI KABAHIN SA MIKATAP NGA SEX VIDEO SA MGA TINUN-AN SA PMI UG BISU
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