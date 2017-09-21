TODAYS TOP NEWS THURSDAY SEPTEMBER 21, 2017
Sep 21st, 2017 by headlines
*POLICE INVESTIGATORS TO COORDINATE WITH NTC TO TRACE THE PRANKSTER WHO INFORMED ABOUT THE BOMB THREAT WHICH TURNED OUT TO BE A HOAX
*AIRLINES TO OPEN TWO MORE FLIGHTS- -TAGBILARAN-DAVAO ROUTE THIS OCTOBER AND TAGBILARAN-CLARK BEFORE THE YEAR ENDS
*POLICE TAGS A MEMBER OF THE CITY’S ALERT TEAM AS ONE OF THE SUSPECTS IN THE COGON MARKET RAPE
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*NADAKPAN ANG USA KA HIGH-VALUE TARGET NGA TIGPAMALIGYA OG SHABU ATUL SA BUY-BUST OPERATION DIDTO SA UBAY
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