TODAYS TOP NEWS THURSDAY SEPTEMBER 14, 2017
Sep 14th, 2017 by headlines
*NUJP APPEALS TO PNP CHIEF RONALD DELA ROSA TO WITHDRAW ORDER PROHIBITING ACCESS TO SPOT REPORTS BY THE MEDIA
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*HUMAN SA BAG-ONG POLICE STATION SA TAGBILARAN, SUBHAN SAB ANG TULO Pa KA BAG-ONG ESTASYONAN SA KAPOLISAN NGA ANAA SA SA GUINDULMAN, LOAY UG ALBUR
*ANDAM NA ANG PROVINICIAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT OFFICE SA ASEAN MEETING SUNOD SEMANA
*SABUTAN PA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KANUS-A IPAHIGAYON ANG PUBLIC HEARING SA SUGYOT NGA USBAWAN ANG BAYRANAN SA MGA TAMBALANAN TUNGOD KAY DILI MADAYON ANG PAGPAHIGAYON NIINI KARONG SEPTYEMBRE 20
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