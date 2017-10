*CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR. WILL, AGAIN, TACKLE FEDERALISM ON THE SECOND DAY OF THE THREE-DAY CENTRAL VISAYAS COOPERATIVE CONGRESS THAT WILL START TODAY; WHILE SENATOR MIGZ ZUBIRI AND SENATOR BAM AQUINO WILL ALSO BE HERE TO DISCUSS TAXATION

*POLICE RECOVER 470-THOUSAND-PESO WORTH OF SHABU IN AN ANTI-ILLEGAL DRUGS OPERATION IN TALIBON WHERE AN EX-COP GOT KILLED WHILE RESISTING ARREST

*DUHA KA AKSIDENTE SA KADALANAN NGA GIKALAMBIGITAN SA LIMA KA MGA MOTORSIKLO DIDTO SA LUNGSOD SA LOAY SUD LANG SA USA KA ADLAW UG NAHITABO SA USA LANG KA BARANGAY

*GIPAMAHAYAG SA DTI-BOHOL NGA UBAY-UBAY NA SAB ANG NAALAGARAN SA NAPULO KA NEGOSYO CENTERS DIRI SA LALAWIGAN UG USA SA HINUNGDAN NGA NAKADASIG SA MGA NANIMUYO SA BOHOL NGA MAGSUGOD OG NEGOSYO

*HUGTANON NANG IPATUMAN SA DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT ANG BALAUD NGA NAGDILI SA MGA TINDAHAN NGA PASUOTON ANG MGA SALES LADY OG MGA SAPATOS NGA DUNAY LAPAS SA USA KA PULGADA ANG KAHABOGON

*GISUGYOT NI BOKAL DIONISIO VICTOR BALITE NGA BUTANGAN OG FIRST AID O MEDICAL KIT ANG MGA SAKYANAN SA GOBYERNO ISIP LAKANG ALANG SA KALUWASAN DIHA SA MGA KADALANAN

*GIUSGDAN NA SA PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY ANG PAGPANGHATAG SA KAPIN 11 KA LIBO KA SAKO SA ABUNO SA LUBI NGADTO SA MGA MAG-UUMA SA LUBI DINHI SA BOHOL

