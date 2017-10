*ON THE SECOND ROUND OF THE INVESTIGATION ON THE HIGH PRICES OF FISH, COMMERCIAL FISHERS STILL ATTRIBUTED THE PROBLEM TO THE SCARCE SUPPLY OF FISH AS COMMERCIAL FISHERS PREFER TO BRING THEIR CATCH TO CEBU

*BOHOLANO CDA ADMINISTRATOR BENJIE OLIVA STANDS PAT ON HIS CLAIM THAT A CARTEL IS CONTROLLING THE FISH INDUSTRY IN BOHOL

*POSIBLENG TUN-AN ANG PAGPATUMAN SA CLOSE-OPEN SEASON SA KADAGATAN SA BOHOL AGI’G TUBAG SA KAKULANG SA SUPLAY SA ISDA SA KAMERKADOHAN SA LALAWIAN

*PADAK-AN SA DPWH ANG KANAL SA CPG NORTH AVENUE NGA TUNGOD SA BOHOL WISDOM SCHOOL ARON MASULBAD ANG SULIRAN SA KANUNAY NGA PAGBAHA SA HIGAYON NGA MOBUNOK ANG UWAN

*GIPAMAHAYAG NI ACTING CITY CHIEF OF POLICE PATRICIO DEGAY JR. NGA KAWANG ANG PAGBUTANG OG MGA CCTV CAMERA SA MGA PATIGAYON KUNG ALANG LANG KINI SA PAGSUNOD SA MGA GILATID SA PAGKUHA OG BUSINESS PERMIT TUNGOD KAY DAKO UNTA OG IKATABANG ANG MGA CCTV CAMERA SA PAGSULBAD SA KRIMEN KUNG DUNAY MAG-ATIMAN OG TAN-AW SA MGA KUHA NIINI SA TANANG HIGAYON

*MIKABAT SA 70 KA LIBO KA PESOS ANG NADAGIT SA MGA MILUNGKAB SA METRO CREDIT FINANCING CORPORATION NGA NAHAMUTANG SA DAN MARIA CLARA SA POBLACION DOS, DAKBAYAN SA TAGBILARAN

*PAKAN-ON SA BUHATAN SA PROVINCIAL AGRICULTURIST ANG 500 KA MGA BATA NGA KUWANG SA NUTRISYON ATUL SA PAGSAULOG SA WORLD FOOD DAY KARONG ADLAWA DIIN ANG KALIHUKAN ADTO SA LUNGSOD SA SAN MIGUEL IPAHIGAYON

