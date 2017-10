*BOHOL BUSINESS SECTOR AWAITS ANNOUNCEMENT OF WINNERS IN THE SEARCH FOR MOST BUSINESS-FRIENDLY PROVINCE BY THE PHILIPPINE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY WHERE BOHOL IS ONE OF THE 14 FINALISTS

*DPWH BOHOL 1ST DISTRICT ENGINEERING OFFICE COMPLETES 37 ROAD PROJECTS AND FIVE NATIONAL BRIDGES DAMAGED BY THE 2013 GREAT BOHOL EARTHQUAKE

*LUWAS NA SA KAMATAYON ANG NAGHIKOG NGA USA KA GINANG SA LUNGSOD SA BALILIHAN HUMAN NAUNANG NAGHIKOG ANG IYANG BANA UG GITUHOANG ANG TUMANG KAGUOL MAOY HINUNGDAN

*NAKADAWAT OG PASIDUNGOG SA GAWAD SAKA SA AGRIKULTURA SA REHIYON ANG 15 KA MGA BOL-ANON UG USA KA LGU SA DINHI SA BOHOL

*GISIKOP SA KAPULISAN ANG USA KA MIDWIFE SA MUNICIPAL HEALTH OFFICE SA CORTES NGA MAOY GITUMBOK NGA MASTERMIND SA PAGPATAY SA IYANG BANA DIIN NAKITA SA MGA IMBESTIGADOR ANG LOVE TRIANGLE NGA USA SA MGA MOTIBO SA KRIMEN

*GIKASUBO SA MGA KAPARIAN SA BOHOL ANG PAGPANAW NI CARDINAL VIDAL DIDTO SA CEBU

*NATABUNAN OG MIDAHILING YUTA ANG USA KA BAHIN SA NASUDNONG DALAN SA BARANGAY CAYAM SA LUNGSOD SA GARCIA-HERNANDEZ GUMIKAN SA SAGUNSON UG KUSOG NGA UWAN NGA DALA SA BAGYONG PAOLO

