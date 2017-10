*NO PACK OF SHABU FOUND DURING THE surprise inspection AT BOHOL DISTRICT JAIL, BUT POLICE FOUND TRACES OF SHABU AND DRUG PARAPHERNALIA

*THIRD DISTRICT REPRESENTATIVE ARTHUR YAP TRANSFERS TO THE ADMINISTRATION PARTY, PDP-LABAN, ALONG WITH FORMER PRESIDENT AND NOW PAMPANGA REPRESENTATIVE GLORIA MACAPAGAL-ARROYO AND OTHER CONGRESSMEN WHO WERE LAKAS-CMD PARTY MEMBERS

………….

*NASUTA NGA NIA SA BOHOL NADESTINO ANG TULO SA UPAT KA KAWANI SA BUREAU OF FIRE PROTECTION SA CENTRAL VISAYAS NGA NAGPOSITIBO SA DROGA

*NAGPAABOT PA ANG BUHATAN SA COMELEC-BOHOL OG KAMANDUAN KUNG KANUS-A IPADAYON ANG PAGPANGTALA SA MGA BOTANTE

*IKUTAY NA ANG TRANSMISSION TIE LINE SA POWER BARGE KARONG OKTOBRE 14 DUNGAN SA HIMUONG SHUTDOWN SA NGCP UBAY SUBSTATION

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics