*GOVERNOR EDGAR CHATTO ASKS PNP CHIEF BATO DELA ROSA TO ARREST THE MINDANAO-BASED SWINDLERS WHO HAD JUST VICTIMIZED BUSINESSMEN IN BOHOL

*CITY COUNCILOR AGUSTINUS GONZAGA BLAMES THE EXECUTIVE DEPARTMENT FOR LAPSES IN MONITORING THE OPERATION AT POOK PANTALAN WHERE VENDORS COMPLAINED OF BEING ASKED TO PAY RENTAL AND ELECTRIC BILLS

*MASINATI NA SAB ANG 13 KA ORAS NGA BLACK-OUT SA BOHOL KARONG DISYEMBRE 2

*WA PA MASAYRI ASA KARON GITANGGONG ANG USA KA DAKO-DAKO SA NPA NGA WANTED SA BOHOL KINSA NADAKPAN DIDTO SA LUNGSOD SA SANTANDER SA LALAWIGAN SA SUGBO KARONG BAG-O

*MATIGOM KARONG ADLAWA ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN UG KOOPERATIBA SA KAPITOLYO PARA SA PLANONG PAGTUKOD OG GASOLINAHAN

*PATAY ANG USA KA 49 ANYOS NGA LALAKI HUMAN GITABANGAN UG DUNGGAB SA DUHA KA MAGSUON DIDTO SA LUNGSOD SA GUINDULMAN

