TODAYS TOP NEWS THURSDAY NOVEMBER 16, 2017
Nov 16th, 2017 by headlines
*GOVERNOR EDGAR CHATTO ASKS PNP CHIEF BATO DELA ROSA TO ARREST THE MINDANAO-BASED SWINDLERS WHO HAD JUST VICTIMIZED BUSINESSMEN IN BOHOL
*CITY COUNCILOR AGUSTINUS GONZAGA BLAMES THE EXECUTIVE DEPARTMENT FOR LAPSES IN MONITORING THE OPERATION AT POOK PANTALAN WHERE VENDORS COMPLAINED OF BEING ASKED TO PAY RENTAL AND ELECTRIC BILLS
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*MASINATI NA SAB ANG 13 KA ORAS NGA BLACK-OUT SA BOHOL KARONG DISYEMBRE 2
*WA PA MASAYRI ASA KARON GITANGGONG ANG USA KA DAKO-DAKO SA NPA NGA WANTED SA BOHOL KINSA NADAKPAN DIDTO SA LUNGSOD SA SANTANDER SA LALAWIGAN SA SUGBO KARONG BAG-O
*MATIGOM KARONG ADLAWA ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN UG KOOPERATIBA SA KAPITOLYO PARA SA PLANONG PAGTUKOD OG GASOLINAHAN
*PATAY ANG USA KA 49 ANYOS NGA LALAKI HUMAN GITABANGAN UG DUNGGAB SA DUHA KA MAGSUON DIDTO SA LUNGSOD SA GUINDULMAN
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