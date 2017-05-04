TODAYS TOP NEWS THURSDAY MAY 4, 2017
May 4th, 2017 by headlines
*COUPLE IN PDEA DRUG WATCHLIST ARRESTED IN TAGBILARAN BUY-BUST
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*NAGLISOD SAB ANG PNP SA PAGPANGITA SA NAHABILING TULO KA SAKOP SA ABU SAYYAF DINHI SA BOHOL, APAN MALAGMIT PATAY NA SILA, SUMALA NI BOHOL PNP PROVINCIAL DIRECTOR FELIPE NATIVIDAD
*MANUMPA ISIP BAG-ONG DIREKTOR SA BFAR-7 SI DR. ALLAN POQUITA ATUBANGAN NI AGRICULTURE SECRETARY MANNY PINOL KARONG ADLAWA DIDTO SA ISLANG LUNGSOD SA PRESIDENT CARLOS P. GARCIA
*MOABOT SA KAPIN 65 KA LIBO KA MGA VOTERS ID SA BOHOL ANG PABILING WA PA MAKUHA SA MGA TAG-IYA
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