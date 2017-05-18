TODAYS TOP NEWS THURSDAY MAY 18, 2017
May 18th, 2017 by headlines
*DTI LAUNCHES GO NEGOSYO’S MENTOR ME PROGRAM TO ASSIST MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SCALING UP THROUGH WEEKLY COACHING AND MENTORING
*BARANGAY AFFAIRS OFFICE OF TAGBILARAN CITY GOVERNMENT INITIATES AWARENESS CAMPAIGN ON THE IMPLEMENTATION OF REPUBLIC ACT 7610 OR THE SPECIAL PROTECTION OF CHILDREN AGAINST ABUSE, EXPLOITATION AND DISCRIMINATION ACT
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*GITATAW SA ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES NGA WA’Y NAKASULOD OG BALIK NGA 60 KA SAKOP SA ABU SAYYAF GROUP DINHI SA BOHOL
*GIPANGHINAUTAN SA MGA MAGPAPATIGAYON NGA MAKABANGON RA GIHAPON SA HINGPIT ANG TURISMO SA BOHOL HUMAN NAPATAY ANG TANANG SAKOP SA ABU SAYYAF SA BOHOL
*NAKAPALIT NA OG IKATULONG AMBULANSIYA ANG KAGAMHANAN SA DAUIS NGA ANDAM MAGAMIT SA BISAN KINSA SA 45 KA LIBO KA MGA MOLUPYO SA LUNGSOD
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