*DTI LAUNCHES GO NEGOSYO’S MENTOR ME PROGRAM TO ASSIST MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SCALING UP THROUGH WEEKLY COACHING AND MENTORING

*BARANGAY AFFAIRS OFFICE OF TAGBILARAN CITY GOVERNMENT INITIATES AWARENESS CAMPAIGN ON THE IMPLEMENTATION OF REPUBLIC ACT 7610 OR THE SPECIAL PROTECTION OF CHILDREN AGAINST ABUSE, EXPLOITATION AND DISCRIMINATION ACT

……………..

*GITATAW SA ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES NGA WA’Y NAKASULOD OG BALIK NGA 60 KA SAKOP SA ABU SAYYAF GROUP DINHI SA BOHOL

*GIPANGHINAUTAN SA MGA MAGPAPATIGAYON NGA MAKABANGON RA GIHAPON SA HINGPIT ANG TURISMO SA BOHOL HUMAN NAPATAY ANG TANANG SAKOP SA ABU SAYYAF SA BOHOL

*NAKAPALIT NA OG IKATULONG AMBULANSIYA ANG KAGAMHANAN SA DAUIS NGA ANDAM MAGAMIT SA BISAN KINSA SA 45 KA LIBO KA MGA MOLUPYO SA LUNGSOD

