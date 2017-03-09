TODAYS TOP NEWS THURSDAY MARCH 9, 2017
Mar 9th, 2017 by headlines
*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP EXPLAINS VOTE FOR DEATH PENALTY, AS HE POINTS OUT THE GOVERNMENT SHOULD ENSURE THOSE CHARGED WITH CRIMES PUNISHABLE BY DEATH PENALTY ARE AFFORDED COMPETENT LAWYERS
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*DUNA NASAY NABIKTIMA SA GIDUDAHANG SAKOP SA SALISI GANG DINHI SA TAGBILARAN DIIN NADAGIT ANG BAG SA USA KA GINANG SAMTANG GAKAON SUD SA PLAZA MARCELA
*GIPASALIG NI POLICE REGIONAL DIRECTOR NOLI TALIÑO NGA WAY HULGA SA SEGURIDAD SA UMAABOT NGA ASEAN SUMMIT DINHI SA BOHOL
*GIPANGULOHAN NI POLICE REGIONAL DIRECTOR NOLI TALIÑO ANG BAG-ONG POLICE STATION SA CORTES KAGAHAPON
*NAKUYAWAN ANG MGA MOLUPYO SA BARANGAY DOLJO SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA BASIN DUNAY KATALAGMAN NGA NAGSINGABOT TUNGOD SA NAPALGANG PATAY NGA OARFISH SA ILANG KADAGATAN
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