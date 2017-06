*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN COMMITTEE ON PEACE AND ORDER CLOSES INVESTIGATION ON REWARD MONEY IN NEUTRALIZATION OF ABU SAYYAF STRAGGLERS IN BACANI, CLARIN WHEREIN IT WAS PROVEN ONLY P1 MILLION WAS RELEASED TO BE SHARED BY ALL THE INFORMANTS AND NOT JUST FOR ONE PERSON ONLY

*ANOTHER SUSPECTED DRUG PUSHER ARRESTED IN A BUY-BUST OPERATION IN UPPER CALCETA, BARANGAY COGON, THIS CITY WHERE THE TAGBILARAN SWAT TEAM CONFISCATED A MEDIUM PACK OF SHABU

*LAING GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG DROGA NASIKOP DIDTO SA GETAFE DIIN NAKUHA ANG PUNTO OTSO KA GRAMO NGA SHABU

*GILUNGKAB ANG USA KA PANIMAY DIDTO SA LUNGSOD SA CARMEN DIIN MIKABAT NGADTO SA 45 KA LIBO KA PESOS ANG KANTIDAD SA MGA GAMIT SA PANIMAY UG SALAPI ANG NADAGIT SA KAWATAN

*GIPAMAHAYAG NI MAYOR JOSE ELLORIMO JR. NGA MABALHINAN NA KARONG BUWANA ANG BAG-ONG MUNISIPYO SA SIKATUNA NGA NATUKOD SA KANTIDAD NGA 19 MILYONES KA PESOS

