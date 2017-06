TODAYS TOP NEWS FRIDAY JUNE 16, 2017: *P150 THOUSAND RELEASED TO SPEED UP search AND retrieval of SLAIN BIEN UNIDO MAYOR body, P100 THOUSAND CAME FROM THE PROVINCIAL AND P50 THOUSAND FROM THE LEAGUE OF MUNICIPALITIES- BOHOL CHAPTER *TEST RESULTS OF BLOOD RECOVERED FROM PUMPBOAT AWAITED *TAGBILARAN GRADUALLY EASING TRAFFIC CONGESTION ON THE SECOND WEEK OF CLASSES, ACCORDING TO CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE ................ *NANGINAHANGLAN KARON OG DUGANG MGA DIVERS ANG SEARCH AND RETRIEVAL OPERATIONS TEAM TUNGOD SA KALAPAD SA DAGAT NGA GIHAGBONGAN NI BIEN UNIDO MAYOR GISELA BONIEL *NAKASIKOP NA SAB ANG KAPULISAN SA PROBINSYA OG LAING GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG SHABU ATUL SA USA KA BUY-BUST OPERATION DIDTO SA LUNGSOD SA DAUIS