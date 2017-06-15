TODAYS TOP NEWS THURSDAY JUNE 15, 2017
Jun 15th, 2017 by headlines
*DEAD SPERM WHALE SPOTTED IN BACLAYON
*IN CORTES, A COP IS IN HOT WATER AFTER FIRING GUN AFTER AN ALTERCATION WITH WIFE
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*GIPAHILING SA PNP CAMP CRAME CRIME LABORATORY ANG GIINGONG MANSA SA DUGO NGA NAKUHA SA PUMPBOAT NGA GISAKYAN NI MAYOR GISELA BONIEL
*NANGHINAUT ANG MGA MAYOR SA BOHOL NGA MAKIT-AN NA ANG LAWAS NI MAYOR GISELA BONIEL
*GILUSAD SA PANGAGAMHANANG LOKAL SA DAUIS ANG “PANAGAT FESTIVAL SA DAUIS”
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