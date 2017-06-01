TODAYS TOP NEWS THURSDAY JUNE 1, 2017
Jun 1st, 2017 by headlines
*NBI WARNS AGAINST MARCOS WEALTH SCAM IN BOHOL WHERE A SYNDICATE SWINDLES VICTIMS BY OFFERING THEM A SHARE OF THE PROPERTIES OF THE LATE DICTATOR FERDINAND MARCOS
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*GIMANDOAN NI PNP CHIEF RONALD DELA ROSA ANG KAPOLISAN NGA LUTOSON ANG MGA NALAMBIGIT SA NAGHITAK NGA ILLEGAL NGA SUGAL SA BOHOL
*MIUBOS OG 15.14% KARONG BUWANA ANG KADAGHANON SA KREMIN SA BOHOL, SUMALA SA KAPOLISAN SA PROBINSIYA
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