TODAYS TOP NEWS THURSDAY JULY 6, 2017
Jul 6th, 2017 by headlines
*BOHOL TO HOST ASIA COOPERATION DIALOGUE (ACD) CONFERENCE TOWARDS ENERGY SECURITY IN AUGUST, WHILE SELECT SCHOOLCHILDREN WILL BE TAUGHT HOW TO MAKE SOLAR LAMPS AS PART OF THE CAMPAIGN FOR CLEAN ENERGY FOR THE FUTURE
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*SA 1,109 KA BARANGAY, 17 LANG ANG WALA MAAPEKTUHI SA ILLEGAL NGA DROGAS SAMTANG TULO KA LUNGSOD ANG DRUG FREE NA, SUMALA SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE
*SUBLING NAGPASIDAAN ANG NTC NGA DI MAGPAILAD SA MGA TEXT MESSAGES NGA MADAWAT GIKAN SA WA MAILHING TAWO
*KASAMTANGANG MIPULI SI BISE GOBERNADOR BALITE ISIP ACTING GOVERNOR SAMTANG TUA SA CANADA SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO ARON SA PAGTAMBONG SA TIGUM SA CONBUSAC
*NASIKIP DIDTO SA LILA ANG DUHA KA TAWO NGA PINANGITA SA BALAUD TUNDO SA KALAPASAN SA BALAUD BATOK SA ILEGAL NGA SUGAL
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