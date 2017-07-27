TODAY’S TOP NEWS THURSDAY, JULY 27, 2017
Jul 27th, 2017 by headlines
*FARMER IN INABANGA SHOT AFTER BEING BY A NEIGHBOR WHO ACCUSED HIM OF SERVING AS INFORMANT TO AUTHORITIES ABOUT DRUG PERSONALITIES
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*GITATAW SA PDEA NGA WA PAY BARANGAY DINHI SA BOHOL ANG GIDEKLARA NGA DRUG-FREE
*MAGTIGOM NA SAB KARONG ADLAWA ANG PPOC UG PADAC ARON IPADANGAT ANG PINAKA-UWAHING KAHIMTANG SA KAHUSAY UG KALINAW SA BOHOL
*NAPASAKAAN NA OG KASO ANG USA KA BABAYE NGA NADAKPAN DIDTO SA CALAPE NGA NAGNEGOSYO OG CYBERSEX
*DUL-AN 300 KA ENVIRONMENTAL URBAN PLANNERS UG TOURISM OFFICERS SA NASOD MAGTAGBO KARON SA BOHOL PARA SA SULTIHAY SA TURISMO UG URBAN PLANNING
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