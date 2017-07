*THE FASTEST BOHOL CAN GET A POWER BARGE IS 3 DAYS FROM TODAY FROM ILOILO CITY

*POWER RATIONING IN THE CITY AND TOWNS SERVED BY BOHECO I WILL IMPROVE TODAY AFTER BOHOL DIESEL POWER PLANT RESUMES OPERATION OF ITS 4 ENGINES, THAT CAN PRODUCE 12 MEGAWATTS OF POWER SUPPLY

…………..

*MIKABAT SA 53 KA LIBO KA PESOS ANG KANTIDAD SA USA KA BULTO NGA SHABU ANG NAKUHA SA MGA SAKOP SA PDEA NGA GIBALIGYA LANG OG SINGKO MIL KA PESOS SA USA KA NATIKTIKANG TIGPAMALIGYA OG SHABU ATUL SA BUY-BUST OPERATION KAGAHAPON DIDTO SA BARANGAY TIPTIP, NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN

*NASIKOP SA MGA TAGA-PDEA ANG USA KA SAKOP SA ALERT SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA NADESTINO SA POBLACION DOS ATUL SA BUY-BUST OPERATION KAGAHAPON SA MAY ESKINA SA BORJA UG SIKATUNA STREETS, NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN

*GIBUTYAG SA PRESIDENTE SA LIGA NG MGA BARANGAY SA BACLAYON NGA TULO KA KAPITAN SA ILANG LUNGSOD ANG GIPANGAYUAN OG KWARTA SA MGA TAWONG NAGPAILA NGA SAKOP SA NPA

