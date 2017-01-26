TODAYS TOP NEWS THURSDAY JANUARY 26, 2017
Jan 26th, 2017 by headlines
*BALILIHAN MAYOR PUREZA CHATTO CLARIFIES THAT THE 97 THOUSAND PESOS STOLEN FROM THE MUNICIPAL TREASURER’S OFFICE WAS NOT PROCEEDS FROM BUSINESS PERMIT PAYMENTS BUT FROM ALLOCATION FOR MUNICIPAL EMPLOYEES’ SALARIES
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*SUD SA UNOM KA BUWAN, MIABOT OG 334 KA RESOLUSYON UG 12 KA ORDINANSA ANG NAPASAR SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN
*ANIA KARON SA LALAWIGAN ANG PIPILA KA TINUGYANAN SA IKADUHA SA MGA NAG-UNANG UNIBERSIDAD SA FINLAND ARON SA PAGTUON SA KINABUHI UG KAHIMTANG SA PAMUYO SA MGA BOL-ANON PINAAGI SA PROGRAMANG “CITIES IN TRANSITION”
*GIBANSAY SA MGA TINUGYANAN SA ARGAO REHABILITATION CENTER ANG MGA MUNICIPAL HEALTH OFFICERS DINHI SA BOHOL ALANG SA COMMUNITY-BASED TREATMENT AND REHABILITATION SA MGA NAGUMON SA DROGA
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