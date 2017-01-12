TODAYS TOP NEWS THURSDAY JANUARY 12, 2017
Jan 12th, 2017 by headlines
*FORMER MARIBOJOC MAYOR AND NOW CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR. CONVINCED THAT SOME GOVERNMENT OFFICIALS IN ARE INVOLVED IN THE ILLEGAL DRUGS TRADE AND THAT PRESIDENT RODRIGO DUTERTE HOLDS BACK BOHOL VISIT AS THE DRUG PROBLEM IN THE PROVINCE REMAINS UNSOLVED
……….
*TULO NA ANG MIUNDANG SA 70 KA PULIS NGA APIL SA PAGBANSAY-BANSAY SA SWAT SA BOHOL TUNGOD SA MGA KAKULIAN SA PANGLAWAS
*HUMAN SA PAGPUGA SA MGA PINIRISO SA COTABATO JAIL ALISTO KARON ANG MGA KAWANI SA BOHOL DISTRICT JAIL ARON DILI USAB MAKAIKYAS ANG MGA PINIRISO
*GIPANIGURO SA DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT (DOLE) NGA SULOD KARONG TUIGA, MASULBAD NA ANG SULIRAN KALABOT SA ILIGAL NGA CONTRAKTWALISASYON KON ENDO SA MGA MAMUMUO DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL
*NANGANDAM KARON ANG DISASTER TEAM SA PROBINSIYA ALANG SA KALUWASAN SA MGA DELEGADO SA ASEAN 2017 BATOK SA MGA KATALAGMAN
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics