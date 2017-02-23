TODAYS TOP NEWS THURSDAY FEBRUARY 23, 2017
Feb 23rd, 2017 by headlines
*CIDG-7 REGIONAL TEAM PROBING TAGBILARAN AND PANGLAO COPS FOR ALLEGEDLY CODDLING ASSAILANTS OF LAWYER MIA MASCARIÑAS-GREEN
*10 BDJ INMATES TEST POSITIVE FOR DRUGS NOW RESTRICTED TO ACCEPT VISITORS AND SUBJECTED TO STRICT MONITORING
*FIRE INVESTIGATORS ESTIMATE THE DAMAGE IN TAGBILARAN FIRE AT ONE MILLION PESOS
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*GIPASABOT NI LT. COL. JOSE DODJIE BELLOGA NGA KINAHANGLAN PANG BANSAYON ANG MGA SUNDALO KABAHIN SA PAKIGGUBAT BATOK SA ILEGAL NGA DROGAS
*MIKABAT SA 1.4 MILYONES KA PESOS ANG GIHATAG SA DEPARTMENT OF TOURISM ALANG SA KAUGMARAN SA TURISMO SA SIKATUNA
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