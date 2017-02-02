TODAYS TOP NEWS THURSDAY FEBRUARY 2, 2017
Feb 2nd, 2017 by headlines
*GOVERNOR EDGAR CHATTO PRESENTS TO DILG SECRETARY ISMAEL SUENO, BOHOL INITIATIVES IN PEACE AND ORDER THAT INCLUDES THE WAR AGAINST ILLEGAL DRUGS
*CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE HEAD TONY SAMANTE ADMITS SLIM MANPOWER HAMPERS THE OPERATION AGAINST ABUSIVE TRICYCLE DRIVERS
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*GIANGKON NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR FELIPE NATIVIDAD NGA NAHIMONG UBOS KARON ANG MORAL SA MGA POLIS SA BOHOL TUNGOD SA NAHITABONG PAGPATAY SA KOREANO NGA SI JEE ICK JOO DIDTO SA CAMP CRAME
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