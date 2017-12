*TAGBILARAN CITY’S ANTI-SMOKING ORDINANCE SEEN TO TAKE EFFECT IN JANUARY AS THE CITY COUNCIL PRIORITIZES ITS APPROVAL BEFORE YEAR END

**DRINKING SPREE IN DAGOHOY ENDS UP IN STABBING INCIDENT, WOUNDING A FARMER

……………….

*WALA MADAYON ANG TIGOM KAGAHAPON MAHITUNGOD SA NAG-UNGOT NGA PLANO SA PAGPATUMAN SA UMENTO SA CHOCOLATE HILLS COMPLEX

*SUBLING GIPAHIMANGNOAN ANG MGA NAMUHI OG IRO NGA MAGPAKABANA SA PAGPABAKUNA SA ILANG MGA BINUHI BATOK SA RABIES

*WALA PAY DIREKTIBA APAN POSIBLENG MASUBLI ANG WALAY PAGPANAPTAP SA SUMBOHAN SA ARMAS SA MGA PULIS KARONG TUIGA

