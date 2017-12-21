TODAYS TOP NEWS THURSDAY DECEMBER 21, 2017
Dec 21st, 2017 by headlines
*TAGBILARAN CITY’S ANTI-SMOKING ORDINANCE SEEN TO TAKE EFFECT IN JANUARY AS THE CITY COUNCIL PRIORITIZES ITS APPROVAL BEFORE YEAR END
**DRINKING SPREE IN DAGOHOY ENDS UP IN STABBING INCIDENT, WOUNDING A FARMER
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*WALA MADAYON ANG TIGOM KAGAHAPON MAHITUNGOD SA NAG-UNGOT NGA PLANO SA PAGPATUMAN SA UMENTO SA CHOCOLATE HILLS COMPLEX
*SUBLING GIPAHIMANGNOAN ANG MGA NAMUHI OG IRO NGA MAGPAKABANA SA PAGPABAKUNA SA ILANG MGA BINUHI BATOK SA RABIES
*WALA PAY DIREKTIBA APAN POSIBLENG MASUBLI ANG WALAY PAGPANAPTAP SA SUMBOHAN SA ARMAS SA MGA PULIS KARONG TUIGA
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