*BOHOL WATER UTILITIES, INC. SCHEDULES WATER SERVICE INTERRUPTIONS TODAY AND MONDAY AS IT HAS TO REPLACE SUBMERSIBLE PUMPS IN TWO PUMPING UNITS

*WOUNDED SUSPECTED DRUG PERSONALITY TAKES SERVICE FIREARM OF A POLICE OFFICER AS HE FLEES FROM BUY-BUST

……….

*MIKABAT NGADTO SA DUHA KA MILYON KA PESOS ANG KANTIDAD SA SHABU ANG NASAKMIT SUD SA DUL-AN DUHA KA BUWAN DIIN 87 KA GIKATAHAPANG NALAMBIGIT SA DROGA ANG NASIKOP, SUMALA SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE

*ANIA KARON SA BOHOL SI PRESIDENTIAL ASSISTANT FOR VISAYAS MICHAEL DINO ARON MAOY MAMUMULONG SA KASAULOGAN SA NATIONAL CRIME PREVENTION WEEK SA CENTRAL VISAYAS NGA HIMUON DINHI SA LALAWIGAN KARONG ADLAWA

*NAGTIGOM DINHI SA BOHOL KARONG ADLAWA ANG KAPIN SA 200 KA MGA PROVINCIAL BOARD MEMBERS GIKAN SA UBANG DAPIT SA NASUD ALANG SA IKA- 9 NGA VISAYAS ISLAND CONGRESS

