TODAYS TOP NEWS THURSDAY AUGUST 24, 2017
Aug 24th, 2017 by headlines
*VISAYAS POWER SUPPLY STILL INSUFFICIENT DUE TO UNAVAILABLE GEOTHERMAL PLANT FACILITIES IN LEYTE
*CITY POLICE TEAM ARRESTS NOTORIOUS MOTORCYCLE THIEF IN A BUY-BUST OPERATION
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*NAKASAWAY ANG CHAIRMAN SA COMMITTEE ON PEACE AND ORDER SA SANGGUNINANG PANLALAWIGAN NGA SI BOKAL RICKY MASAMAYOR SA PAGPATAY KANG KIAN DELOS SANTOS UG MASALIGON NGA DILI MAHITABO DINHI SA BOHOL ANG NAHITABO SA BATAN-ON NGA NAPUSILAN-PATAY SA MGA PULIS ATUL SA RONDA DIDTO SA CALOOCAN CITY
*SI PNP CHIEF BATO DELA ROSA MISMO MAOY MISAB-IT SA MEDALYA SA DUHA KA PULIS DINHI SA BOHOL NGA GIPASIDUNGGAN SA PNP ISIP BEST JUNIOR POLICE COMMISSIONED OFFICER FOR ADMINISTRATION UG BEST SENIOR POLICE NON-COMMISSIONED OFFICER FOR OPERATION
*GITAKDA UGMANG ADLAWA ANG ARRAIGNMENT SA KASONG ILLEGAL POSSESSION OF FIREARMS BATOK NI NOBLEZA
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