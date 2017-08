*THE POWER BARGE OF SALCON ISLAND POWER CORPORATION (SPC) FINALLY ARRIVES IN UBAY BUT NGCP EXPLAINS IT WILL TAKE AT LEAST 15 DAYS TO START TO LINK TRANSMISSION LINES BETWEEN THE POWER BARGE AND THE DISTRIBUTION UTILITIES

*BOHOL POLICE FORCE TO TRAIN ON DNA EVIDENCE GATHERING TO IMPROVE CRIME SOLUTION

*NALANGAN ANG PAGPATUMAN SA RANDOM DRUG TESTING SA MGA KAWANI SA DEPED UG MGA TINUN-AN DINHI SA BOHOL TUNGOD KAY GIPAABOT PA ANG SUMBANAN SA PAGPAHIGAYON SA DRUG TEST

*GIPAKATAP KARON ANG MGA KAWANI SA BUHATANG REHIYONAL SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE NGADTO SA MGA DAPIT NGA DUGUKONON SA MGA MIGRATORY BIRDS UG NAAPIL ANG CALAPE UG TALIBON ARON MASUBAY ANG GIKABALAK-AN NGA PAGKUYANAP SA BIRD FLU

*NAILHAN NA ANG 26 ANYOS NGA LALAKI NGA NALUMOS-PATAY SA KADAGATAN SA LUNGSOD SA BACLAYON UG GITUHOANG ANG PAGTUKAR SA PATOL ANG HINUNGDAN SA PAGKALUMOS SA BIKTIMA SAMTANG NALIGO SA DAGAT

