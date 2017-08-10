TODAYS TOP NEWS THURSDAY AUGUST 10, 2017
Aug 10th, 2017 by headlines
*BOHOL GETS USEFUL INPUTS FROM DELEGATES OF THE ASIAN COOPERATION DIALOGUE (ACD) WHICH CULMINATES TODAY
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*NAGBAHAD SI CABSEC LEONCIO EVASCO JR. NGA MASILUTAN GYUD ANG MGA OPISYAL NGA NALAMBIGIT SA DROGA
*TUKORON SA DAUIS ANG DESALINATION PLANT ARON MAHATOD NGADTO SA KABALAYAN ANG SUPLAY SA TUBIG
*GIPAHALIPAYAN NI CABSEC EVASCO ANG DAUIS ATUL SA PAGSAULOG SA 297TH FOUNDATION DAY SA LUNGSOD
*GIKALIPAY NI MAYOR MIRIAM SUMAYLO NGA NAGMALAMPUSON ANG ILANG PAGSAULOG SA FOUNDATION DAY UG PANAGAT FESTIVAL SA DAUIS
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