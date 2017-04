*INMATES FACING DRUG CHARGES CROWD BOHOL DISTRICT JAIL, COMPRISING 70 PERCENT OF THE JAIL POPULATION AS THE RECORD SHOWS 654 OF THE 933 BDJ DETAINEES FACE DRUG CHARGES

*BOHOL POLICE INTELLIGENCE OFFICERS ARREST MAN AND WOMAN WHO YIELDED 54-THOUSAND-PESO WORTH OF SHABU REPORTEDLY SNEAKED FROM MINDANAO

*DOH EYES BOHOL AS MODEL IN ANTI-DRUG CAMPAIGN, SUPPORTING THE COMMUNITY-BASED REHABILITATION PROGRAM OF THE PROVINCE

………..

*PADAYON PANG GIPANGITA SA KAPULISAN ANG MIPUSIL SA USA KA 79 ANYOS NGA MAG-UUMA DIDTO SA LUNGSOD SA BATUAN

*TINUN-AN SA VALENCIA NAPALGANG PATAY NGA DUNAY HIKOT SA LIOG NGA NAGBITAY SA PUNOAN SA KAHOY DUOL SA ILANG PANIMAY SA BARANGAY CANDUAO

