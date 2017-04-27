TODAYS TOP NEWS THURSDAY APRIL 27, 2017
Apr 27th, 2017 by headlines
*CEBU CITY MAYOR TOMAS OSMEÑA OFFERS P100,000 BOUNTY FOR EACH OF THE REMAINING ABU
SAYYAF MEMBERS WHO ARE BELIEVED TO BE STILL HIDING IN CLARIN
*NOBLEZA’S STAY IN PANGLAO SET BY APARTMENT OWNER’S COUSIN WHO IS A COP
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*NAGPAHIMANGNO ANG COMELEC NGA KUTOB NALANG KARONG SABADO, ABRIL 29, ANG
PAGPANGREHISTRO SA MGA BOTAR SA PINILIAY SA BARANGAY UG SANGGUNIANG KABATAAN
*NASIKOP SA BUY-BUST OPERATION DIDTO SA MARIBOJOC ANG USA KA TAGA-BARANGAY DAMPAS SA
SYUDAD SA TAGBILARAN
*NAABERYA ANG WEESAM EXPRESS FASTCRAFT SA MAY LAWIS LEDGE SA TALISAY CITY DIIN DAGHAN NANG
NANGASANGAD KANIADTO NGA MGA BARKO
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