*CEBU CITY MAYOR TOMAS OSMEÑA OFFERS P100,000 BOUNTY FOR EACH OF THE REMAINING ABU

SAYYAF MEMBERS WHO ARE BELIEVED TO BE STILL HIDING IN CLARIN

*NOBLEZA’S STAY IN PANGLAO SET BY APARTMENT OWNER’S COUSIN WHO IS A COP

……………….

*NAGPAHIMANGNO ANG COMELEC NGA KUTOB NALANG KARONG SABADO, ABRIL 29, ANG

PAGPANGREHISTRO SA MGA BOTAR SA PINILIAY SA BARANGAY UG SANGGUNIANG KABATAAN

*NASIKOP SA BUY-BUST OPERATION DIDTO SA MARIBOJOC ANG USA KA TAGA-BARANGAY DAMPAS SA

SYUDAD SA TAGBILARAN

*NAABERYA ANG WEESAM EXPRESS FASTCRAFT SA MAY LAWIS LEDGE SA TALISAY CITY DIIN DAGHAN NANG

NANGASANGAD KANIADTO NGA MGA BARKO

