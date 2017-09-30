TODAYS TOP NEWS SATURDAY SEPTEMBER 30, 2017
Sep 30th, 2017 by headlines
*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN TO PROBE ANEW, THE HIGH PRICES OF FISH IN BOHOL
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*GIMANDO SA LOKAL NGA PANGAGAMHANAN SA LOBOC ANG PAGPUSIL NALANG SA MGA IRO NGA NAGLATAGAW SA KADALANAN
*MAGMUGNA ANG BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE OG BOMB DISPOSAL UNIT ARON DUNAY MAKARESPONDI PANAHON NGA ADUNAY HULGA SA BOMBA
*NAUGDAW ANG PANIMAY SA BARANGAY DAMPAS TUNGOD SA SUNOG GUMIKAN SA ELECTRICAL SHORT CIRCUIT
*MIKABAT SA 1.6 MILYONES KA PESOS ANG KANTIDAD SA SHABU NGA NASAKMIT SA KAPULISAN SUD SA DUHA KA BUWAN DINHI SA BOHOL
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