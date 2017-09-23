TODAYS TOP NEWS SATURDAY SEPTEMBER 23, 2017
Sep 23rd, 2017 by headlines
*THIRD BRIDGE TO LINK TAGBILARAN ANG PANGLAO WILL USE CABLES SO THAT THERE WILL ONLY BE ONE PAIR OF POSTS AND WATER CAN MOVE FREELY UNDERNEATH
*NGCP EXPLAINS ANNOUNCES THAT COMMISSIONING OF THE POWER BARGE COULD ALREADY BE DONE BY OCTOBER
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*GIPASABOT SA BOHECO 1 NGA 8 PESOS LAMANG PER KILOWATT HOUR ANG ILANG SINGIL SA KURYENTE UG DILI 12 PESOS SAMA SA GITAHO SA MUNICIPAL PLANNING AND DEVELOPMENT OFFICER SA LUNGSOD SA DAUIS NGADTO SA PROVINCIAL DEVELOPMENT COUNCIL
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